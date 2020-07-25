تكليف 3 فرق صحية بتتبع وحصر المخالطين لمصابي «كورونا» في بنغازي

فريق طبي تابع لإدارة الخدمات الصحية بنغازي، 19 يونيو 2020، (الغرفة المركزية بالإدارة)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصى لمكافحة جائحة كورونا في بنغازي، السبت، تكليف ثلاث فرق صحية لتتبع المخالطين لحالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

ويأتي ذلك في ضوء مواصلة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالغرفة المركزية بنغازي تأدية مهامها في تتبع وحصر المخالطين لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا»، حسب منشور على صفحة الغرفة المركزية لفرق الرصد بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ولفت البيان إلى أن الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي كلفت مساء، الجمعة، كلفت ثلاث فرق صحية بتتبع المخالطين وحصرهم واتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.

وحذرت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي بإدارة الخدمات الصحية بنغازي، صباح الجمعة، المواطنين من عدم الذهاب إلى المآتم والمناسبات الاجتماعية، منعا لانتشار وباء فيروس «كورونا المستجد». ودعت الغرفة الأهالي إلى الاكتفاء بتقديم الواجب عبر وسائل الاتصال المختلفة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتطبيق التدابير الاحترازية التي توصي بها الجهات الصحية المختصة