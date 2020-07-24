تسجيل 110 حالات إصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 24 يوليو 2020, 05:46 مساء
مختبر للكشف عن عينات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 110 حالات إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا وثلاث حالات شفاء وحالة وفاة واحدة.

ولفت المركز في بيان اليوم، إلى أنه تسلم 1473 عينة موزعة على المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس بـ871 عينة، ومختبر فرع المركز مصراتة 305 عينات، ومختبر المركز المرجعي زليتن 39 عينة، ومختبر فرع المركز سبها 90 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانيه 150 عينة، ومختبر فرع المركز الزاوية ثماني عينات، ومختبر مستشفى طرابلس الجامعي عشر عينات.

ولفت إلى أن العينات أظهرت سلبية 1363 عينة، فيما تأكدت إصابة 110 حالات منها 68 حالة جديدة، و42 حالة مخالطين.

وسجل المركز ثلاث حالات تماثلت للشفاء، فيما سجل حالة وفاة واحدة.

وبهذا البيان يصل إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا إلى 2424 حالة، منها 1863 حالة نشطة، و504 تماثلوا للشفاء، و57 حالة وفاة.

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