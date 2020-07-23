تفجير 4 أطنان من مخلفات الحرب والمفخخات والألغام

موقع تفجير المخلفات الحربية بمنطقة الهيرة، الخميس، 23 يوليو 2020. (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب» التابعة لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، تفجير 4 أطنان من مخلفات الحرب والمفخخات والألغام، بمعسكر الرماية التابع للجيش الليبي بمنطقة الهيرة في بلدية غريان.

كانت عملية «بركان الغضب» نوهت أمس الأربعاء إلى هذه العملية بعد تفجير 10 أطنان من مخلفات الحرب في ذات الموقع.

ونشرت العملية عبر صفحتها «فيسبوك» فيديو لعملية التفجير التي جرت اليوم، مشيرة إلى أن هذه المخلفات جمعتها وأتلفتها أمس الأربعاء سرية الهندسة العسكرية التابعة لغرفة العمليات الميدانية بعملية «بركان الغضب» بعد جمعها من مناطق جنوب العاصمة طرابلس.

وكانت مناطق جنوب العاصمة طرابلس مسرحا لاشتباكات عنيفة جرت بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة، والقوات التابعة للقيادة العامة على مدى أكثر من 14 شهرا بعدما أعلن المشير خليفة حفتر عن عملية عسكرية للسيطرة على طرابلس في 4 أبريل 2019.