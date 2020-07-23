إصابة جديدة بـ«كورونا» بين العاملين في شركة الحديد والصلب

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 يوليو 2020, 01:49 مساء
أحد مصانع الشركة الليبية للحديد والصلب، (أرشيفية: صفحة الشركة على فيسبوك)

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بين العاملين.

وحصرت لجنة مكافحة الفيروس بالشركة المخالطين من الدرجة الأولى للحالة في موقع العمل، وإبلاغهم بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار البيان إلى تنسيق اللجنة مع المخالطين من أجل إجراء تحليل «PCR» لهم؛ للتأكد من خلوهم من المرض، إضافة إلى تعقيم الموقع وإخلائه موقتا، كما دعت اللجنة العاملين إلى التقيد بالتعليمات الوقائية؛ حرصا على سلامة الجميع.

يذكر أن الشركة سبق وأعلنت إصابة عاملين بالفيروس، قبل أن تكشف يوم الإثنين الماضي، عن تماثلهما للشفاء.

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