إصابة جديدة بـ«كورونا» بين العاملين في شركة الحديد والصلب

أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب تسجيل إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بين العاملين.
وحصرت لجنة مكافحة الفيروس بالشركة المخالطين من الدرجة الأولى للحالة في موقع العمل، وإبلاغهم بضرورة الالتزام بالحجر المنزلي، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.
وأشار البيان إلى تنسيق اللجنة مع المخالطين من أجل إجراء تحليل «PCR» لهم؛ للتأكد من خلوهم من المرض، إضافة إلى تعقيم الموقع وإخلائه موقتا، كما دعت اللجنة العاملين إلى التقيد بالتعليمات الوقائية؛ حرصا على سلامة الجميع.
يذكر أن الشركة سبق وأعلنت إصابة عاملين بالفيروس، قبل أن تكشف يوم الإثنين الماضي، عن تماثلهما للشفاء.