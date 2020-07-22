مؤسسة النفط: 7.23 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن مجموع الخسائر بسبب الإقفالات النفطية وصل إلى 7.23 مليار دولار، وذلك بعد 186 يوما من الإغلاق.
وأوضحت المؤسسة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، أن الخسائر بلغت بالتحديد، 7 مليارات و293 مليونا و861 ألف دولار.
اجتماع دولي لمناقشة الإغلاقات النفطية
قبل ذلك، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن مصادر دبلوماسية أن اجتماعا دوليا عقد أمس الثلاثاء، لمناقشة مسألة استمرار غلق المنشآت والحقول النفطية في ليبيا، وتوقف الصادرات النفطية الليبية.
وأشارت المصادر، أن الاجتماع ضم مسؤولين من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة ومصر والإمارات، إضافة إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز.
وأوضحت الوكالة أن الاجتماع تم بمبادرة إيطالية، وشمل مداخلة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله.
استمرار إغلاق الموانئ والحقول
وفي 10 يوليو الجاري، أعلنت مؤسسة النفط رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، لكن بعدها بيوم أعلن الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن فتح الموانئ النفطية يقتصر على السماح بنقل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، على أن «يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب أوامر الشعب الليبي».
بدوره، أكد وزير الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو أهمية «استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا في أقرب وقت ممكن»؛ وذلك خلال كلمة ألقاها في ندوة سياسية بإيطاليا أمس الثلاثاء.