مؤسسة النفط: 7.23 مليار دولار خسائر الإقفالات النفطية

إحدى منشآت شركة البريقة لتسويق النفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الأربعاء أن مجموع الخسائر بسبب الإقفالات النفطية وصل إلى 7.23 مليار دولار، وذلك بعد 186 يوما من الإغلاق.

وأوضحت المؤسسة عبر حسابها بموقع «فيسبوك»، أن الخسائر بلغت بالتحديد، 7 مليارات و293 مليونا و861 ألف دولار.

اجتماع دولي لمناقشة الإغلاقات النفطية

قبل ذلك، نقلت وكالة الأنباء الإيطالية «آكي» عن مصادر دبلوماسية أن اجتماعا دوليا عقد أمس الثلاثاء، لمناقشة مسألة استمرار غلق المنشآت والحقول النفطية في ليبيا، وتوقف الصادرات النفطية الليبية.