مديرية أمن مسلاتة: الاتفاق على فتح السوق الشعبية بالمدينة

أحد شوارع مدينة مسلاتة. (الإنترنت)

خلص اجتماع عُقد بمقر بلدية مسلاتة في وقت متأخر، الثلاثاء، إلى الاتفاق على فتح السوق الشعبية بالمدينة؛ نظرًا للانتشار العشوائي لحظائر بيع الأغنام مما صعب من عمليات بيع وشراء الأضاحي خصوصًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

وحضر الاجتماع مندوب من غرفة الطوارئ بمديرية أمن مسلاتة، ومندوب عن بلدية المدينة، ومندوب عن مكتب الحرس البلدي، إلى جانب عدد من باعة الخضار ومربي الأغنام، حسب منشور على صفحة مديرية أمن مسلاتة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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واتفق المشاركون كذلك على الالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وتحديد مسافات آمنة، وارتداء الكمامات، وعدم المصافحة وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى الوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا المستجد».

يشار إلى فرض حظر تجول تام في مسلاتة في 8 يوليو لمدة عشرة أيام إضافة إلى وقفل المؤسسات العامة والتعليمية والمقاهي والمطاعم وجميع المحلات ذات الأنشطة التجارية والصناعية وعيادات الأسنان لنفس المدة.