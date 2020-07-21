«الرئاسي» يبحث المستجدات السياسية ودعم جهات حكومية من ميزانية الطوارئ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 07:45 مساء
اجتماع أعضاء المجلس الرئاسي، الثلاثاء، 21 يوليو 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

بحث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الثلاثاء، إمكانية دعم بعض الجهات الحكومية من ميزانية الطوارئ للسنة المالية 2020، بالإضافة إلى مناقشة «آخر المستجدات السياسية وقرار البرلمان المصري التدخل في ليبيا»، وفق إدارة التواصل والإعلام.

وقالت إدارة التواصل والإعلام عبر صفحتها على «فيسبوك» إن الاجتماع هو السادس للعام الجاري وعقد برئاسة نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وحضره نائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالسلام كاجمان، وعضوا المجلس، محمد عماري، وأحمد حمزة.

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وأعلن مجلس النواب المصري، في بيان رسمي، أمس الإثنين، موافقته بإجماع الأعضاء، على «إرسال عناصر قتالية في مهام خارج حدود الدولة بالاتجاه الإستراتيجي الغربي للبلاد»، بهدف «الدفاع عن الأمن القومي المصري في الاتجاه الإستراتيجي الغربي ضد أعمال الميليشيات الإجرامية المسلحة والعناصر الإرهابية الأجنبية إلى حين انتهاء مهمة القوات».

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