«عمل» الوفاق تعرض ملاحظاتها حول مشروع قانون المرتبات المقترح من «نواب طرابلس»

رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة ووزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين, 21 يوليو 2020. (مجلس النواب المنعقد في طرابلس)

عرضت اللجنة الاستشارية التابعة لوزارة العمل والتأهيل بحكومة الوفاق ملاحظاتها حول مشروع قانون المرتبات المقترح من مجلس النواب المنعقد في طرابلس.

وبحسب بيان صادر عن المجلس اليوم الثلاثاء، التقى رئيس لجنة إعداد مشروع قانون مرتبات العاملين الوطنيين بالوظيفة العامة الدكتور عبدالمنعم بالكور، بوزير العمل والتأهيل بحكومة الوفاق المهدي الأمين، والفريق الاستشاري التابع للوزارة.

وأكد رئيس اللجنة ضرورة أخذ الملاحظات بعين الاعتبار عند إعداد النسخة النهائية لمشروع القانون، وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.