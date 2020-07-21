«أمن مسلاتة» تخصص دوريات لمتابعة توزيع الوقود وتأمين المحطات

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 يوليو 2020, 09:53 صباحا
مدير أمن مسلاتة عميد هشام الدويني، 20 يوليو 2020، (داخلية الوفاق)

قررت مديرية أمن مسلاتة تخصيص دوريات أمنية لمتابعة توزيع الوقود وحماية المحطات.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير أمن مسلاتة عميد هشام الدويني أمس الإثنين، مع بعض مشرفي محطات توزيع الوقود في البلدية، بمقر ديوان المديرية، حسب بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وناقش الاجتماع كل ما يتعلق بمسألة التوزيع حتى يتمكن جميع المواطنين من الحصول على المحروقات بشكل عادل، واتفق على أن الدوريات الموكل لها حماية المحطات، ستساهم أيضا في تنظيم حركة الدخول إليها منعا لحدوث الفوضى بها.

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