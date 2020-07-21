رئيس «تسييري سرت» يبحث أزمة نقص التطعيمات وأدوية السكر

مقر بلدية سرت، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر أزمة نقص التطعيمات الإجبارية للمواليد بمكتب الرعاية الصحية الأولية سرت، وكذلك نقص أدوية السكر بأنواعها، إضافة إلى عدم كفاية أعداد الأطباء في المرافق الصحية، ونقص الأدوية فيها.

جاء ذلك خلال اجتماع مع مسؤولي القطاع الصحي بالبلدية، حيث خلص إلى أن يتولى المجلس التسييري مخاطبة وزير الصحة بالحكومة الموقتة سعد عقوب وجهاز الإمداد الطبي بالخصوص، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

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وتناول الاجتماع المشكلات التي تواجه عمل المراكز والوحدات الصحية في سرت، واتفق المجتمعون على أن يكون عمل المراكز الصحية بسرت وضواحيها بالفترتين صباحية ومسائية، وتخصيص أطباء وعناصر تمريض فيه، وأن العمل بالوحدات الصحية فترة واحدة.

وتوافق المجتمعون على أن يتولى مكتب الرعاية الصحية الأولية إصدار شهائد صحية للوافدين الأجانب والعرب وغيرهم، وفقا للإجراءات المتفق بشأنها بالتعاون مع مستشفى بن سينا التعليمي، وفرع المركز الوطنى لمكافحة الأمراض، وذلك بعد تشكيل لجنة تتولى حصر الهجرة غير الشرعية، ومنحهم بطاقات بالخصوص ممن لهم إجراءات.