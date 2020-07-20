«تسييري سرت» يبحث تأخر وصول حصة الجمعيات التعاونية من الزيت والطماطم

سلع تموينية في مخزن إحدى الجمعيات التعاونية في سرت، (أرشيفية: صفحة البلدية على فيسبوك)

تابع المجلس التسييري لبلدية سرت الموقف الخاص بمخزون السلع التموينية في البلدية، كما بحث تأخر وصول حصة الجمعيات التعاونية الاستهلاكية من مادتي الزيت والطماطم.

وتناول الاجتماع سير العمل بتوزيع الحصة الجديدة من السلع التموينية على الجمعيات وعددها 96 جمعية، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأحد.

كما تواصل رئيس المجلس التسييري للبلدية، سالم عامر، مع إدارة صندوق موازنة الأسعار بالمنطقة الشرقية، فيما يتعلق بحصة الجمعيات بسرت من مخصصاتها للسلع هذا العام.

وسبق أن طالب عضو المجلس التسييري، السنوسى الدعيكي، وزارة الاقتصاد والتجارة بالحكومة الموقتة، وصندوق موازنة الأسعار بالإسراع في توفير السلع للجمعيات التعاونية الاستهلاكية بسرت، وتوفير حصتها الثانية لكل السلع المخصصة أسوة بالبلديات الأخرى.