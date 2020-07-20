باشاغا يشارك في اجتماع ثلاثي مع وزيري دفاع تركيا وداخلية مالطا

وزير الداخلية المفوض في اجتماع ثلاثي مع وزير الدفاع التركي ووزير داخلية مالطا في أنقرة 20 يونيو 2020. (الأناضول)

شارك وزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا في اجتماع ثلاثي ضم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ووزير داخلية مالطا بويرون كاميلاري، في مقر وزارة الدفاع التركية بالعاصمة أنقرة اليوم الإثنين.

وسبق الاجتماع الثلاثي، لقاءان ثنائيان لأكار مع كل من باشاغا وكاميلاري، عقب استقبالهما بمراسم عسكرية منفصلة، حسب وكالة أنباء الأناضول.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق تفاصيل لقاء باشاغا مع أكار، وذلك في إطار زيـارته اليوم الإثنين إلى العاصمة التركـية أنقرة.

ووفق الوزارة، ناقش اللقاء آفاق التعاون المشترك بين البلدين، واستعرض الأوضاع داخل ليبيا، كما تباحث الطرفان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».



وأمس الأحد، أعلنت أنقرة على لسان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، رفض تصعيد التوتر في ليبيا. وقال قالن إن بلاده «ستواصل دعم حق الحكومة الشرعية في طرابلس بالدفاع عن نفسها»، مضيفا: «ليس لدينا أي خطة أو نية أو تفكير لمجابهة أي دولة هناك، ولكن تركيا حتما ستواصل تقديم دعمها هذه الحكومة».