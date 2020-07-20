باشاغا يلتقي وزير الدفاع التركي في أنقرة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 20 يوليو 2020, 12:38 مساء
باشاغا ووزير الدفاع التركي خلوصي أكار في أنقرة، 20 يوليو 2020، (داخلية الوفاق)

التقى وزير الداخلية المفـوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وزير الدفـاع التركي خلوصي أكار، خـلال زيـارته اليوم الإثـنين إلى العاصمة التركـية أنقرة.

وشهد اللـقـاء مناقـشة آفـاق التعاون المشـترك بيـن البلديـن، واستعرض الأوضـاع داخل ليبيا، كما تباحث الطرفان عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأمس الأحد، أعلنت أنقرة على لسان الناطق باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، رفض تصعيد التوتر في ليبيا.

وقال قالن إن بلاده «ستواصل دعم حق الحكومة الشرعية في طرابلس بالدفاع عن نفسها»، مضيفا: «ليس لدينا أي خطة أو نية أو تفكير لمجابهة أي دولة هناك، ولكن تركيا حتما ستواصل تقديم دعمها هذه الحكومة».

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