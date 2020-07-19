الثني يبحث مستجدات الوضع في مشاريع صيانة آبار المياه

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، سير عمل المؤسسة، ومستجدات الوضع في مشاريع صيانة آبار المياه في مختلف مدن ومناطق البلاد
وناقش الطرفان، خلال الاجتماع الذي جمع بينهما اليوم في بنغازي، نسب الإنجاز في مشاريع الصيانة الجارية في عدد من آبار المياه، وآخر أعمال الصيانة ببئر مياه الغريب.
الثني يبحث العراقيل أمام شركة استثمار المنشآت والمرافق الرياضية بالمنطقة الشرقية
وشدد الثني على ضرورة الانتهاء في أسرع وقت ممكن من العمل في صيانة الآبار ومحطات التحلية، لضمان عدم وقوع أية مشاكل في تزود البلديات بالمياه.