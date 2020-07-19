الثني يبحث مستجدات الوضع في مشاريع صيانة آبار المياه

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 08:45 مساء
رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، سير عمل المؤسسة، ومستجدات الوضع في مشاريع صيانة آبار المياه في مختلف مدن ومناطق البلاد

وناقش الطرفان، خلال الاجتماع الذي جمع بينهما اليوم في بنغازي، نسب الإنجاز في مشاريع الصيانة الجارية في عدد من آبار المياه، وآخر أعمال الصيانة ببئر مياه الغريب.

الثني يبحث العراقيل أمام شركة استثمار المنشآت والمرافق الرياضية بالمنطقة الشرقية

وشدد الثني على ضرورة الانتهاء في أسرع وقت ممكن من العمل في صيانة الآبار ومحطات التحلية، لضمان عدم وقوع أية مشاكل في تزود البلديات بالمياه.

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