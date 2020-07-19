الثني يبحث مستجدات الوضع في مشاريع صيانة آبار المياه

رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، (أرشيفية: الإنترنت)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي، سير عمل المؤسسة، ومستجدات الوضع في مشاريع صيانة آبار المياه في مختلف مدن ومناطق البلاد

وناقش الطرفان، خلال الاجتماع الذي جمع بينهما اليوم في بنغازي، نسب الإنجاز في مشاريع الصيانة الجارية في عدد من آبار المياه، وآخر أعمال الصيانة ببئر مياه الغريب.

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وشدد الثني على ضرورة الانتهاء في أسرع وقت ممكن من العمل في صيانة الآبار ومحطات التحلية، لضمان عدم وقوع أية مشاكل في تزود البلديات بالمياه.