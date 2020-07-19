الثني يبحث العراقيل أمام شركة استثمار المنشآت والمرافق الرياضية بالمنطقة الشرقية

رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني. (الإنترنت)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني،السبت، آليات حل المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة استثمار المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية، فرع المنطقة الشرقية، خلال اجتماع عقده في مكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.

وبحسب بيان للحكومة الموقتة، ضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الاستثمار والمشاريع الرياضية الدكتور عبدالكريم الحضيري، إضافة إلى مدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي.

وناقش الاجتماع كافة المشاكل والعراقيل المتعلقة بشركة استثمار المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية فرع المنطقة الشرقية.

كما ناقش الاجتماع المشاكل التي تواجه الموظفين، والجباية من قبل الفرع، والنشاط العام، وتطرق إلى الاستثمار والمشاريع الرياضية التي تتولاها الهيئة العامة للشباب والرياضة وفق الإذن الممنوح لها.