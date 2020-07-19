الثني يبحث العراقيل أمام شركة استثمار المنشآت والمرافق الرياضية بالمنطقة الشرقية

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله عبدالرحمن الثني،السبت، آليات حل المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة استثمار المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية، فرع المنطقة الشرقية، خلال اجتماع عقده في مكتبه بمقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي.
وبحسب بيان للحكومة الموقتة، ضم الاجتماع نائب رئيس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ورئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة سالم بوزريدة، ومستشار رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة الاستثمار والمشاريع الرياضية الدكتور عبدالكريم الحضيري، إضافة إلى مدير الإدارة القانونية بديوان مجلس الوزراء صلاح ماضي.
وناقش الاجتماع كافة المشاكل والعراقيل المتعلقة بشركة استثمار المنشآت والمرافق الرياضية والشبابية فرع المنطقة الشرقية.
كما ناقش الاجتماع المشاكل التي تواجه الموظفين، والجباية من قبل الفرع، والنشاط العام، وتطرق إلى الاستثمار والمشاريع الرياضية التي تتولاها الهيئة العامة للشباب والرياضة وفق الإذن الممنوح لها.