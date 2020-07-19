«عدل الوفاق» تستعرض إنجازات هيئة تقصي الحقائق

اجتماع المفوض بوزارة العدل مع هيئة تقصي الحقائق. (وزارة العدل)

استعرض المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، المستشار محمد عبدالواحد لملوم، اليوم الأحد، مع رئيس هيئة تقصي الحقائق بالوكالة، حسن اليسير، وعدد من موظفي الهيئة، الإنجازات التي حققتها الهيئة في السابق، وذلك خلال اجتماع عُقد بمكتب الوزير بديوان الوزارة في طرابلس.

وقالت وزارة العدل، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء المستشار محمد عبدالواحد لملوم مع رئيس هيئة تقصي الحقائق يأتي «إدراكًا من وزارة العدل لأهمية مسار العدالة الانتقالية كونه الضامن للوصول إلى المصالحة الوطنية، وفي إطار سعي الوزارة إلى تفعيل هذا المسار».

وأوضحت وزارة العدل أن اللقاء «استعرض الأعمال التي أنجزتها اللجنة في السابق، والصعاب التي تواجهها وسبل تذليلها».

وشدد المفوض بوزارة العدل خلال الاجتماع على «أهمية أن تواصل اللجنة أعمالها في تلقي شكاوى المواطنين ومظالمهم، ورسم صورة عن حجم الانتهاكات المتوقعة وطرق التعامل معها».

يشار إلى أن هيئة تقصي الحقائق هي إحدى الهيئات التي أنشئت بموجب القانون رقم (17) لسنة 2012، الذي حل محله القانون رقم (29) لسنة 2013 بشأن العدالة الانتقالية.