سيالة يجري اتصالا مع وزير خارجية الكويت

صورة تجمع سيالة ووزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح. (الإنترنت)

أجرى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة اتصالا هاتفيا بوزير خارجية الكويت أحمد ناصر الصباح، بحثا خلالها «العلاقات الثنائية بين البلدين والتنسيق المستمر في المواضيع ذات الاهتمام المشترك».

وقال بيان صادر عن خارجية الوفاق اليوم الأحد، أن سيالة اطمأن على صحة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، متمنيا له وفير الصحة والعافية، بعد أن أجرى الأمير جراحة ناجحة اليوم.

واطلع الوزير الكويتي سيالة على آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، متمنيا عودة الاستقرار الكامل ونجاح العملية السياسية في ليبيا، وفق البيان.

وأعلن وزير شؤون الديوان الأميري في الكويت أمس السبت صدور أمر أميري بالاستعانة بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، لممارسة بعض اختصاصات الأمير الدستورية، موقتا، وذلك بسبب الحالة الصحية للأمير.