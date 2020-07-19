ماكرون: أعمل مع ميركل وكونتي لإنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 19 يوليو 2020, 01:42 مساء
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (أرشيفية: فرانس برس)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يشارك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، مخاوفهم الجدية بشأن تصاعد التوترات في ليبيا.

وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : «نعمل معا من أجل وقف إطلاق النار وإنهاء التدخل الأجنبي».

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ويشارك ماكرون وميركل وكونتي في أعمال قمّة الاتّحاد الأوروبي التي تهدف إلى الاتّفاق على خطّة لإنعاش الاقتصاد بعد أزمة كوفيد-19. وأكد الرئيس الفرنسي، في مواقف متكررة، أن استقرار ليبيا أساسي لأمن أوروبا ومنطقة الساحل الأفريقي

وفي كلمة إلى القوات المسلحة الفرنسية، عشية العيد الوطني الثلاثاء الماضي، قال ماكرون «أدعو إلى الاستئناف الفوري للمفاوضات ولحوار سياسي، بغية التوصل إلى وقف لإطلاق النار، ووضع حد لتدفّق كميّات هائلة من الأسلحة والمرتزقة إلى هذا البلد».

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