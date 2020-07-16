وقفة تضامنية مع الأطقم الطبية بمستشفى سمنو القروي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 16 يوليو 2020, 04:30 مساء
الوقفة التضامنية بمستشفى سمنو القروي. (الإنترنت)

نظمت دار البوانيس للثقافة والتراث، وقفة تضامنية مع الأطقم الطبية وفريق الرصد والتقصي البوانيس لمجابهة فيروس كورونا في بلدية وادي البوانيس جنوب غرب البلاد.

وشارك في الوقفة التضامنية التي جرت، أمس الأربعاء، ممثلون عن منظمات المجتمع المدني البوانيس وحكماء وأعيان المنطقة وعدد من الأطفال.

واستقبل المشاركون في الوقفة فريق الرصد والتقصي بالتحية والترحيب من قبل الحضور رافعين لهم لافتات كتب عليها شعارات تضامنية تعبر عن مدى سعادتهم بما يقوم به فريق الرصد والتقصي من مجهودات من أجل سلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وقدم المشاركون في الوقفة التضامنية معزوفة موسيقية للفريق، تعبيرا منهم عن مدى تضامنهم معهم وتشجيعا لهم.

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