بالصور: صيانة محطات كهرباء قصر بن غشير المتضررة جراء الاشتباكات

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 يوليو 2020, 12:35 مساء
جانب من أعمال صيانة الشبكة الكهربائية في قصر بن غشير، 16 يوليو 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء استكمال صيانة المحطات في منطقة قصر بن غشير، التي تضررت جراء الاشتباكات، خلال الفترة الماضية.

ونفذت فرقة الكوابل والخطوط التابعة لدائرة المنطقة أعمال الصيانة، إضافة إلى إصلاح خط الأحياء الواقعة جنوب طرابلس، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ضرر كبير لحق بمحطات الكهرباء نتيجة الاشتباكات حول طرابلس، وهو ما تعمل الشركة العامة للكهرباء على إصلاحه منذ سيطرة قوات حكومة الوفاق على كامل العاصمة ومناطق أخرى.

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وقال رئيس اللجنة العليا لمتابعة بناء الشبكة الكهربائية بالمناطق المتضررة، عياد القنيدي، إنه من خلال الزيارات الميدانية تبين أن البنية التحتية لشبكات النقل والجهد المتوسط والتوزيع مدمرة بالكامل في تلك المناطق، ما يستلزم إعادة بناء الشبكة الكهربائية من جديد، وأشار إلى ضرورة تكاتف كل الإدارات الفنية بالشركة للعمل كفريق واحد وبذل جهد مضاعف لبناء الشبكة الكهربائية وبالإمكانات المتاحة حتى يتم توفير المواد اللازمة.

جانب آخر من أعمال صيانة الشبكة في المنطقة
استبدال أجزاء متضررة في أحد المحطات الكهربائية بقصر بن غشير
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