السوق الموازية: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار

أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية، (بوابة الوسط)

عاودت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا إلى الارتفاع في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما تراجعت خلال الأيام الماضية.

وصعدت العملة الأميركية بواقع ثلاثة قروش، حيث بيع الدولار بـ 5.86 دينار، مقابل 5.83 دينار أمس الثلاثاء، حسب صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما سجل الجنيه الاسترليني 7.25 دينار، مقابل 7.20 دينار أمس، وبالمثل ارتفع اليورو إلى 6.55 دينار مقابل، 6.44 دينار أمس.

وبالمثل صعد الدينار التونسي إلى 2.08 دينار، مقابل 2.05 دينار أمس، وثبتت الليرة التركية عند 0.85 دينار.