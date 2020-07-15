السوق الموازية: ارتفاع الدولار واليورو والاسترليني أمام الدينار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 يوليو 2020, 02:18 مساء
أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية، (بوابة الوسط)

عاودت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا إلى الارتفاع في السوق الموازية مقابل الدينار الليبي في تعاملات اليوم الأربعاء، بعدما تراجعت خلال الأيام الماضية.

وصعدت العملة الأميركية بواقع ثلاثة قروش، حيث بيع الدولار بـ 5.86 دينار، مقابل 5.83 دينار أمس الثلاثاء، حسب صفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

كما سجل الجنيه الاسترليني 7.25 دينار، مقابل 7.20 دينار أمس، وبالمثل ارتفع اليورو إلى 6.55 دينار مقابل، 6.44 دينار أمس.

وبالمثل صعد الدينار التونسي إلى 2.08 دينار، مقابل 2.05 دينار أمس، وثبتت الليرة التركية عند 0.85 دينار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السرقة تطال الحليب وحفاضات الأطفال نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب في لبنان
اقتصاد
الإدارة الأميركية تتراجع عن قرارها إلغاء تأشيرات الطلاب الأجانب
دولى
تسجيل حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا
ليبيا
تقرير أميركي يرجح نهاية صراع النفط الليبي بتراجع نفوذ «توتال» الفرنسية و«إيني» ...
ليبيا
عقبات في طريق أصحاب الأعمال الصغيرة في ليبيا بعد انتهاء «حرب العاصمة»
ليبيا
السودان يعلن حالة الطوارئ في ولاية شمال دارفور
عربى
ماكرون يدعو إلى الاستئناف الفوري للحوار السياسي في ليبيا ووقف تدفق الأسلحة ...
ليبيا
عقيلة يطالب بـ«ضمانات» توزيع عادل لثروة النفط والغاز
ليبيا
قرقاش: طبول الحرب حول سرت تهدد بتبعات خطيرة
ليبيا
بوقادوم يدعو إلى توسيع المحادثات الليبية خارج طرابلس وبنغازي
ليبيا
فرنسا ترفع دعمها مشروع الانتخابات المحلية في ليبيا إلى 138 ألف يورو
ليبيا
الإمارات ترجئ إطلاق مسبار «الأمل» إلى المريخ
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لقاح شركة أميركية لكوفيد-19 يدخل المرحلة النهائية للتجارب السريرية في 27 الجاري