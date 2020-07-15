ضبط متهم بإطلاق النار عشوائيا في بنغازي بعد معركة مع الأمن

أسلحة ومقتنيات عثر عليها مع المتهم، 14 يوليو 2020، (مديرية أمن بنغازي)

ضبطت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن بنغازي متهما بإطلاق النار عشوائيا في منطقة الرويسات في المدينة، بعد مواجهة أسفرت عن إصابة ثلاثة من رجال الأمن، أحدهم حالته خطيرة.

بداية الواقعة كانت بتوجيه غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بإرسال دوريات من مركز شرطة البركة وقوة مساندة من قسم شرطة النجدة، لضبط هذا الشخص، الذي ارتكب وقائع الرماية العشوائية بدائرة مركز شرطة البركة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الثلاثاء.

وفور اقتراب القوة الأمنية من موقع المتهم، بادر بإطلاق نار كثيف، لتسفر الاشتباكات عن إصابة اثنين من ضباط شرطة النجدة وعضو تابع لمركز شرطة البركة، أحدهم نقل إلى مستشفى الجلاء كون إصابته خطيرة.

واستسلم المتهم بعد مقاومة عنيفة، حيث عثر في مكان إقامته على العديد من الأسلحة النارية ومصنع للخمور، إضافة إلى أدوات لتعاطي المخدرات، وقد تم تحريز جميع الأسلحة والخمور، وبالانتقال بها إلى مركز شرطة البركة للاختصاص للاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.