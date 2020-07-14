مركز معيتيقة لعلاج مصابي «كورونا» يتسلم سيارتي إسعاف وغرف عزل متنقلة

غرفة عزل متنقلة تسلمها مركز معيتيقة لعلاج مصابي «كورونا» من وزارة الصحة بحكومة الوفاق، 14 يوليو 2020. (صحة الوفاق)

سلمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، الثلاثاء، مركز معيتيقة لعلاج مصابي فيروس «كورونا» بطرابلس، سيارتي إسعاف ذاتيتي التعقيم، ستخصّصان لنقل الحالات الحرجة إلى مركز العزل بعد تأكيد إصابتها بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى غرف عزل متنقلّة ومجهزة تجهيزًا كاملًا.



ويتميز هذا النوع من سيارات الإسعاف بتجهيزات عالية المستوى، وتعد السيارتان من أحدث السيارات الطبية العالمية، التي وصلت ليبيا أخيرًا، وهما مزودتان بتقنية «الهيبا فلتر»، وأجهزة كشف وتنفس صناعي وقياس الضغط والسكري، إضافة إلى عديد الأجهزة الطبية العالمية، حسب بيان لوزارة الصحة.

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إلى ذلك، كشف مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة، محمود بن محمود، أن الوزارة سلمت مركز معيتيقة لعلاج مصابي فيروس «كورونا» أيضًا غرف عزل متنقلّة مجهزة تجهيزًا كاملًا.



وقال إن وزارة الصحة شرعت في استخدام سيارات الإسعاف ذاتية التعقيم لنقل الحالات المؤكد إصابتها بفيروس «كورونا» إلى مراكز العزل، تنفيذًا للإجراءات الاحترازية الإضافية ضمن خطة الاستجابة الوطنية.

طبيب يطلع على تجهيزات سيارات الإسعاف التي أمدت بها وزارة الصحة مركز معيتيقة لعلاج مصابي «كورونا»، 14 يوليو 2020. (صحة الوفاق)

سيارة إسعاف ذاتية التعقيم وردتها وزارة الصحة لمركز معيتيقة لعلاج مصابي «كورونا»، 14 يوليو 2020. (صحة الوفاق)

سيارات إسعاف تسلمها مركز معيتيقة لعلاج مصابي «كورونا»، 14 يوليو 2020. (صحة الوفاق)

سيارات إسعاف تسلمها مركز معيتيقة لعلاج مصابي «كورونا»، 14 يوليو 2020. (صحة الوفاق)