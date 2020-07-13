«مالية الوفاق» تعرض خطتها لإقفال الحسابات الختامية للدولة عن السنوات المتأخرة 2008-2019

اجتماع وزارة المالية لعرض خطة إقفال الحسابات الختامية للدولة. (وزارة المالية)

عرضت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الإثنين، مشروع خطتها لإقفال الحسابات الختامية للدولة عن السنوات المتأخرة 2008-2019، بحضور نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، والمفوض بوزارة المالية فرج بومطاري، وعدد من مديري الإدارات بديوان المحاسبة والوزارة.

وقالت وزارة المالية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مدير مشروع خطة إقفال الحسابات الختامية للدولة قدم للمسؤولين عرضًا مرئيًّا للمشروع وشرحًا عن مراحل تنفيذه والبرنامج الزمني للتنفيذ الذي حدد بـ 207 أيام عمل.

وأضافت الوزارة أن العرض صاحبه عرض مرئي آخر للبرنامج التدريبي لفريق العمل المكلف مسألة الإقفال، الذي بدأ فعليًّا يوم الأحد الماضي تحت إشراف معهد التدريب المالي والمحاسبي التابع لوزارة المالية.

وأكد نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، دعم حكومة الوفاق لاستكمال المشروع الوطني، مشيرًا إلى أهميته في مكافحة ظاهرة الفساد وقياس كفاءة أداء الحكومة وبيان المركز المالي للدولة.

كما أكد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، استعداد الديوان وجاهزيته لتقديم الدعم الفني لإتمام هذه المهمة، مشيدًا بجهود وزارة المالية الرامية لإنجاز هذا المشروع الوطني وما يمثله من أهمية.

وقدم المفوض بوزارة المالية، فرج بومطاري، الشكر لكل من النائب بالمجلس الرئاسي ورئيس ديوان المحاسبة لموقفهما الداعم للوزارة، مؤكدًا أن «هذا المشروع يعد محطة من محطات مشروع إصلاح المالية العامة الذي تتبناه الوزارة، وستلحقه خطوات أخرى في ميكنة العمل المالي وبناء القدرات البشرية المتخصصة وصولاً لحساب الخزانة الموحد».