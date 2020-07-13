«مكافحة الأمراض» يعلن تسجيل 79 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 79 حالة إصابة بفيروس «كورونا» المستجد، إضافة إلى حالة وفاة أمس الأحد.



وأشار إلى أن من بين الإصابات 43 حالة جديدة، و32 حالة لمخالطين، وأربع حالات عائدة من السفر، حسب بيانه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الإثنين.

وقال المركز إنه تسلم 1232 عينة موزعة بواقع 711 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و42 عينة من مختبر فرع المركز سبها، و222 عينة من مختبر فرع المركز مصراتة، و65 عينة من مختبر فرع المركز الزاوية، و192 عينة من مختبر مركز بنغازي الطبي.

وجاءت نتائج 1153 عينة سالبة، كما تماثل للشفاء 26 مصابا، وفق ما ورد في البيان، وبذلك وصل إجمالي الإصابات إلى 1512 حالة، منها 1105 حالات نشطة، و367 متعافيا، إضافة إلى 40 حالة وفاة.