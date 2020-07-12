«مكافحة الأمراض» يطلق 4 نصائح للمصطافين على الشواطئ في ظل جائحة كورونا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 12 يوليو 2020, 05:05 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

أطلق المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أربع نصائح للمصطافين خلال العام الحالي، في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، ضمن جهود السيطرة على المرض والتباعد الاجتماعي.

وقال المركز في بيان اليوم، إن شواطئ ليبيا تزدحم بالمواطنين مع أجواء الطقس الحارة، دون أي اهتمام بإجراءات الوقاية من الأمراض الفيروسية على رأسها كوفيد - 19 .

وقدم المركز نصائح هامة لتفادي الإصابة بالأمراض الفيروسية، ومنها ضرورة في المنزل إذا كنت تعاني من أعراض تنفسية أو كنت تنتظر نتيجة تحليلك لكوفيد – 19، والحفاظ على التباعد الجسدي خارج وداخل ماء البحر أو حوض السباحة بمسافة مترين على الأقل، مع ضرورة ارتداء الكمامة التنفسية عندما لا تكون داخل ماء البحر أو حوض السباحة، وأخيرا الحفاظ على تعقيم يداك بالمطهرات الكحولية (60 %) ولا تشارك مستلزمات غيرك.

إعلان عدد الإصابات والوفيات الجديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا

واليوم الأحد، أعلن المركز إصابة 44 حالة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، من بين 1244 عينة تسلمها المركز أمس السبت، فيما توفيت حالة جديدة.

وبذلك، يصل إجمالي الإصابات إلى 1433 حالة منذ بدء ظهور الفيروس في البلاد، منها 1053 حالة نشطة، و341 متعافى، بينما وصل عدد الوفيات إلى 39 حالة. 

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