الأرصاد: البحر خفيف الموج ورؤية متوسطة ببعض مناطق الساحل

توقعات نشرة الصيد البحري.

توقعت نشرة الصيد البحري، اليوم الأحد، موج خفيف في البحر، مع رؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت ومن شحات إلى درنة.

وأشارت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن متوسط درجة حرارة سطح البحر المتوقعة تبلغ 26 درجة مئوية.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

•البحر خفيف الموج.

• ظهور بعض السحب العابرة.

• الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت لاحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر.

• الرياح: شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون بحرية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، وتتراوح سرعته بين 5 و15 عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.

• درجة حرارة سطح البحر: 26 درجة مئوية.