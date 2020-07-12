الأرصاد: البحر خفيف الموج ورؤية متوسطة ببعض مناطق الساحل

توقعت نشرة الصيد البحري، اليوم الأحد، موج خفيف في البحر، مع رؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت ومن شحات إلى درنة.
وأشارت النشرة الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن متوسط درجة حرارة سطح البحر المتوقعة تبلغ 26 درجة مئوية.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت
•البحر خفيف الموج.
• ظهور بعض السحب العابرة.
• الرؤية جيدة، وتكون متوسطة على الساحل الممتد من مصراتة إلى سرت لاحتمال ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر.
• الرياح: شمالية شرقية على الساحل الممتد من زوارة إلى طرابلس، وتكون بحرية إلى شمالية غربية على باقي الساحل، وتتراوح سرعته بين 5 و15 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و0.75 متر.
• درجة حرارة سطح البحر: 26 درجة مئوية.
الساحل من رأس الأنوف إلى طبرق
• البحر خفيف الموج بوجه عام، ويكون قليل الاضطراب على ساحل طبرق.
• السماء قليلة السحب .
• الرؤيـة: جيدة وتكون متوسطة على الساحل الممتد من شحات إلى درنة، لاحتمالية ظهور شبورة مائية آخر الليل والصباح الباكر.
• الرياح شمالية غربية إلى بحرية بوجه عام، وتكون غربية على الساحل الممتد من شحات إلى درنة سرعتها بين 5 و15 عقدة، تصل إلى 20 عقدة على أقصى الساحل الشرقي.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75-1.25 متر، ويصل إلى مترين اثنين على أقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر 26 درجة مئوية.