السفارة الأميركية ترحب برفع القوة القاهرة عن صادرات النفط الليبي

السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: بوابة الوسط)

رحبت السفارة الأميركية بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة على صادرات النفط، واستئناف عملها الحيوي نيابة عن جميع الليبيين.

وأشارت السفارة إلى تعاون المؤسسة مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشادت السفارة بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة، مشيرة إلى مواصلتها دعم الشفافية المالية في ليبيا، من خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، وتعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، أعلنت صباحا رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، موضحة أن الناقلة «كريتي باستيون» ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وستستغرق زيادة الإنتاج التدريجية وقتا طويلا «نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير الماضي»، حسب بيان المؤسسة.