«تعليم الوفاق» تحدد المستثنين من العودة المدرسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 09 يوليو 2020, 07:25 مساء
شعار وزارة التعليم في حكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

طالب وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، المهندس عادل جمعة، اليوم الخميس، مراقبي التعليم بإعفاء المعلمين والمعلمات ممن تجاوزت أعمارهم سن 60 عامًا من التواجد بالمؤسسات التعليمية، وكذلك الأشخاص الذين يعانون أمراضا مزمنة سواء من الطلبة أو الكادر التعليمي بالمدرسة.

وقالت وزارة التعليم في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن ذلك يأتي في إطار الاستعداد للعودة المدرسية الخاصة بطلبة وطالبات الشهادة الثانوية، وتأكيدًا لمطالبات رئيس لجنة العودة للدراسة بشأن إحالة الشروط والضوابط التي وضعتها اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس «كورونا» للعودة المدرسية، وحرصًا على سلامة المعلمين والإداريين والطلبة.

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وتستعد وزارة التعليم بحكومة الوفاق للعودة المدرسية المقررة في 18 يوليو الجاري، وتكثف الوزارة أنشطتها في هذا السياق، حيث بحث وكيل وزارة التعليم، المهندس عادل جمعة، مع عدد من مسؤولي الوزارة، الإثنين الماضي سير العمل داخل الجهات المختصة بشأن العودة المدرسية واستكمال شرح الأسئلة الاسترشادية بالقناة التعليمية لطلبة الشهادتين.

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