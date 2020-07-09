إزالة الخيام العشوائية في سوق التمر بأجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الخميس 09 يوليو 2020, 03:57 مساء
عضوان في جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا مشاركان في حملة إزالة للخيم العشوائية، 9 يوليو 2020، (بوابة الوسط)

أزال جهاز الحرس البلدي فرع أجدابيا، اليوم الخميس، الخيام العشوائية في ساحة سوق التمر بالمدينة.

وأوضح مكتب الإعلام بالجهاز، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن الإجراء جاء بعد ورود شكاوى من المواطنين بانتشار تلك الخيام العشوائية التي تعيق حركة المارة، وتفسد المظهر العام في سوق التمر بالمدينة.

وأشار إلى أنه بعد الإزالة جرى «إجبار أصحاب الخيام المخالفة على تنظيف المكان، وكتابة إقرار تعهد بعدم العودة إلى بناء الخيام من جديد في ساحة السوق».

وجرت الإزالة عند الأرصفة المخصصة للمشاة أمام مصرف الوحدة فرع أجدابيا، الذي كان يستغل من قبل البعض من أجل بيع الخضراوات والفواكه، ما يسبب في عرقلة حركة السيارات على الطريق العام.

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