عماري يصدر قرارا بشأن امتحان مادة التعبير

وزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق، محمد عماري، (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق، محمد عماري، قرارا بإجراء امتحان مادة التعبير لشهادتي إتمام مرحلة التعليم الأساسي والثانوي بالمؤسسة التعليمية تحت الإشراف المباشر لمعلم المادة.

وأشار القرار إلى أنه سيجري تحديد موعد إجراء امتحان مادة التعبير في وقت لاحق، بأسئلة موحدة تضعها وزارة التعليم.

ونص القرار الذي حمل رقم 206 للعام 2020، على أن يتولى المعلم تصحيح أوراق الإجابة، وتحال هذه الدرجات مع درجات المرحلتين، مصحوبة بأوراق الإجابة لجميع التلاميذ، ولن تعتمد أي درجة في حالة عدة إرفاق ورقة الإجابة الخاصة بها.