قطر أمام مجلس الأمن: الوقف الشامل لإطلاق النار هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية

وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال مشاركته بجلسة مجلس الأمن حول ليبيا، 8 يوليو 2020 (الإنترنت).

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن «السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية يكون عن طريق وقف شامل لإطلاق النار».

وأضاف في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا، اليوم الأربعاء: «بعض الأطراف لم تحترم الاتفاقات الدولية ودعمت الأطراف المعادية لحكومة الوفاق الشرعية في ليبيا»، وفق ما جاء في مداخلة مرئية له بالجلسة التي أُجريت عبر تقنية الاتصال المرئي.

انتهاك اتفاق الصخيرات

وواصل آل ثاني: «المجتمع الدولي بقي صامتًا إزاء مَن قام بانتهاك اتفاق الصخيرات بشأن ليبيا»، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والإنساني.

كما عبر وزير الخارجية القطري، عن «دعم بلاده جهود الأمم المتحدة الساعية إلى حل الأزمة الليبية».