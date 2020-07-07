تواصل إيقاف ضخ المياه إلى سرت لليوم الثالث

أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعى بالمنطقة الوسطى، مهندس فتحي العقيلي، تواصل إيقاف ضخ إمدادات المياه لمدينة سرت من خزان إجدابيا الرئيسي لليوم الثالث على التوالي، نتيجة أسباب فنية وكهربائية بحقول الإنتاج (آبار السرير).

وبشكل يومي يتواصل رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أ. سالم عام، مع مدير إدارة التشغيل بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعى مهندس سامى الجهاني، الذى أبلغه أمس الأول بقفل مسار أجدابيا سرت المغذي لمدينة سرت بالمياه.

كما تباحث رئيس مجلس بلدية سرت، مع مدير إدارة الوسطى الشرقية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحى مهندس حماد فرج، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى المكلف مهندس فتحى العقيلي، على تزويد المدينة بالمياه نظرا لعملية القفل من الخزان الرئيسي أجدابيا، وذلك من المخزون الاحتياطى بخزان القرضابية سرت لحين إعادة الضخ من المسار الرئيسي.

وحسبما أفاد مدير إدارة التشغيل بالجهاز التنفيدى للنهر فإن أسباب القفل حاليا نتيجة لمشاكل فنية تتعلق بحقول الإنتاج، مع وجود هزات كهربائية لآبار السرير، أدت إلى الانقطاع إضافة إلى الإهدار الكبير بالمياه نتيجة الوصلات غير الشرعية شرق النوفلية.

وحسب معلومات جهاز الاستثمار لمياه النهر الصناعي الوسطى، فإن المخزون الاحتياطى بخزان القرضابية سرت، قرابة مليون متر مكعب فقط، وهو يكفي حاجات استهلاك سكان سرت قرابة خمسين يوما فقط، مضيفا أن معدل الاستهلاك اليومي بالمدينة أكثر من خمسين ألف لتر مكعب، من خزان شركة المياه بجوار جامعة سرت.