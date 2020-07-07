تواصل إيقاف ضخ المياه إلى سرت لليوم الثالث

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الثلاثاء 07 يوليو 2020, 11:52 مساء
أحد الشوارع الرئيسية في سرت. (أرشيفية: الإنترنت)

أكد رئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعى بالمنطقة الوسطى، مهندس فتحي العقيلي، تواصل إيقاف ضخ إمدادات المياه لمدينة سرت من خزان إجدابيا الرئيسي لليوم الثالث على التوالي، نتيجة أسباب فنية وكهربائية بحقول الإنتاج (آبار السرير).

 وبشكل يومي يتواصل رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت أ. سالم عام، مع مدير إدارة التشغيل بالجهاز التنفيدى للنهر الصناعى مهندس سامى الجهاني، الذى أبلغه أمس الأول بقفل مسار أجدابيا سرت المغذي لمدينة سرت بالمياه.

كما تباحث رئيس مجلس بلدية سرت، مع مدير إدارة الوسطى الشرقية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحى مهندس حماد فرج، ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى المكلف مهندس فتحى العقيلي، على تزويد المدينة بالمياه نظرا لعملية القفل من الخزان الرئيسي أجدابيا، وذلك من المخزون الاحتياطى بخزان القرضابية سرت لحين إعادة الضخ من المسار الرئيسي.

وحسبما أفاد مدير إدارة التشغيل بالجهاز التنفيدى للنهر فإن أسباب القفل حاليا نتيجة لمشاكل فنية تتعلق بحقول الإنتاج، مع وجود هزات كهربائية لآبار السرير، أدت إلى الانقطاع إضافة إلى الإهدار الكبير بالمياه نتيجة الوصلات غير الشرعية شرق النوفلية.

وحسب معلومات جهاز الاستثمار لمياه النهر الصناعي الوسطى، فإن المخزون الاحتياطى بخزان القرضابية سرت، قرابة مليون متر مكعب فقط، وهو يكفي حاجات استهلاك سكان سرت قرابة خمسين يوما فقط، مضيفا أن معدل الاستهلاك اليومي بالمدينة أكثر من خمسين ألف لتر مكعب، من خزان شركة المياه بجوار جامعة سرت.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خبيرة في الأمم المتحدة: قتل أميركا لقائد الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني «غير...
دولى
هذا المساء مع رغدة إبراهيم - الذهب الأسود الليبي .. من سيسيطر عليه؟
فيديو
موجة غضب وتنديد بعد اغتيال الخبير العراقي في الجماعات الجهادية هشام الهاشمي
عربى
السعودية تحظر لمس الكعبة خلال موسم الحج لهذا العام
عربى
«أوبر» تعوض خسائرها بالتوسع في توصيل الطعام
منوعات
فاوتشي: الولايات المتحدة لا تزال «غارقة» في الموجة الأولى من جائحة «كورونا»
دولى
ماذا قال علي الأسود عن المقهور بعد رحيله؟
رياضة محلية
تعيين مديرين جدد لمديريات أمن طبرق والقبة ودرينة وربيانة
ليبيا
«فان دام» يعبر عن صدمته لرحيل رجاء الجداوي: «ستعيش في ذاكرتي بروحها الجميلة»
ثقافة وفن
طارق فرحات وحسام مادي.. أحدث ضحايا ألغام حاولا إنقاذ الناس منها
ليبيا
السعودية تعلن الإصابات الجديدة بـ«كورونا» وتفتح باب تسجيل الحج للأجانب المقيمين ...
عربى
«دفاع الوفاق»: سنرد على قصف «الوطية» في الوقت والمكان المناسبين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

واشنطن ستلغي تأشيرات الطلاب المسجّلين في جامعات تعتمد حصراً نظام التعليم عن بُعد