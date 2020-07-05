مستشفى بني وليد العام يستقبل 662 مريضا و311 حالة ولادة خلال يونيو

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 05 يوليو 2020, 05:15 مساء
مستشفى بني وليد العام. (بوابة الوسط)

أعلن مستشفى بني وليد العام، إحصائية المترددين عليه بنحو 662 مريضا خلال شهر يونيو الماضي في عدد من العيادات بالمستشفى.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر، أن قسم الولادة استقبل 311 حالة ولادة جديدة، ومن بين المواليد الجدد التي سجلها قسم الأطفال 50 مولودا من مناطق خارج بني وليد مثل ترهونة ومزدة وطرابلس والعربان ونسمة وسرت.

وذكر التويجر أن قسم المختبرات ومصرف الدم استقبل عددا من العينات للحالات الخارجية بلغت 460 عينة، فيما بلغت عينات حالات الإيواء داخل المستشفى 1200عينة فى جميع التحاليل.

وأضاف أن مستشفى بني وليد العام مستمر في عمله الإنساني بالرغم من قلة الظروف التي يعانيها من نقص في بعض التخصصات والكوادر الطبية.

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