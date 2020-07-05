ارتفاع جماعي للعملات الدولية في السوق الموازية

أسعار العملات الدولية الرئيسية في السوق الموازية. (أرشيفية: بوابة الوسط)

سجلت العملات الدولية الأكثر تداولًا ارتفاعًا مقابل الدينار في السوق الموازية اليوم الأحد.

وارتفع الدولار بفارق 7 قروش، مسجلًا 5.74 دينار مقابل 5.67 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد اليورو والجنيه الإسترليني بفارق 5 قروش، إذ سجلت العملة الأوروبية الموحدة 6.30 دينار مقابل 6.25 دينار أمس، كما بلغ الإسترليني 7.05 دينار مقابل 7 دنانير أمس.

وفي حين استقرت الليرة التركية عند مستوى 0.83 دينار الذي سجلته أمس، صعد الدينار التونسي بفارق هامشي مسجلًا 2.01 دينار ليبي مقابل دينارين أمس.