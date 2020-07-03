«الإمداد الطبي»: وصول شحنة مستلزمات ثالثة للحماية ضد فيروس «كورونا»

أعلن جهاز الإمداد الطبي التابع للحكومة الموقتة، وصول شحنة ثالثة من مستلزمات الحماية الشخصية ضد فيروس «كورونا» المطابقة للمواصفات العالمية من الصين.

وقال المسؤول الإعلامي بالجهاز هاني العريبي لـ«بوابة الوسط» الجمعة جرى «إنهاء إجراءات تسلم الشحنة الثالثة المستوردة عبر مجموعة النجم، والمتضمنة عددا من المستلزمات الخاصة بالحماية الشخصية للطواقم الطبية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية».

وأضاف: «هذه الشحنة جرى التعاقد عليها من قبل جهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية لمكافحة جائحة كورونا، وقد جرى التعاقد على توريد 42 طنا من هذه المواد والتنسيق لشحنها على دفعات من مدينة شنغهاي الصينية عبر ترانزيت بمطار دمشق عبر مطار بنينا الدولي».

ولفت العريبي إلى أن «إدارة الجهاز قامت بتوزيع الشحنات السابقة لكل فرق الرصد ومراكز الحجر المعتمدة من قبل اللجنة العليا لمكافحة الوباء».