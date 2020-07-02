إلغاء رحلتين لإعادة العالقين من مصر لـ«عدم وجود أماكن للحجر»

إجراءات للكشف الصحي على المسافرين بأحد المطارات. (السفارة الليبية لدى مصر)

أعلنت إدارة مطار معيتيقة الدولي، الأربعاء، إلغاء رحلتي «ليبيا للطيران» القادمتين من مطار برج العرب بالإسكندرية، ورحلة «الخطوط الأفريقية» مصراتة بلغراد، ليوم الغد الخميس الموافق 2 يوليو 2020.

وأرجعت إدارة المطار في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» السبب في إلغاء الرحلتين إلى «عدم وجود أماكن لحجر المسافرين القادمين»، مناشدة أصحاب الفنادق والقرى السياحية العامة والخاصة التعاون والتكاتف مع اللجنة العليا من أجل إعادة العالقين بالخارج.

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في حين أوضحت إدارة مطار معيتية أن سبب إلغاء إلغاء رحلة يوم الغد الخميس للخطوط الأفريقية مصراتة بلغراد يرجع لـ«أسباب إدارية من الدولة المقصودة».

وأعلنت السفارة الليبية لدى مصر، الجمعة الماضية، استمرار إعادة الرعايا العالقين إلى ليبيا بواقع رحلتين يوميا وحتى 30 يونيو الجاري، مشيرة إلى تسيير رحلات جوية بين مطاري برج العرب بالإسكندرية ومعيتيقة في طرابلس للعودة بالمواطنين الذين خضعوا للحجر الصحي منذ نحو شهرين.

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إلى ذلك، كشفت اللجنة العليا للعالقين التابعة لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، عن التوقف التام لعملية الحجر الصحي في الخارج بداية من 30 يونيو الجاري.

وقال مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية، صالح الشماخي، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، الخميس الماضي، إن وزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، كلف المندوبية بالإشراف على نقل العالقين في مصر، مضيفا أن الرحلات ستنطلق الجمعة من مطار برج العرب بالإسكندرية إلى مطار معيتيقة بطرابلس، بمعدل رحلتين يوميًا، بعد أن جرى التعاقد مع إحدى شركات الطيران الخاصة لنقل المواطنين الليبيين العالقين منذ أشهر .