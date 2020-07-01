الري لـ«سيالة»: تونس تؤيد المسار السياسي كسبيل أوحد لحل الأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 01 يوليو 2020, 11:30 مساء
نور الدين الري (يمين) ونظيره بحكومة الوفاق سيالة. (الإنترنت)

أعرب وزير الخارجية التونسي نور الدين الري، اليوم الأربعاء، عن «دعم بلاده الكامل حكومة الوفاق»، مؤكدًا تأييد تونس الحل السياسي في ليبيا باعتباره «السبيل الأوحد» للأزمة الليبية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جمع نورالدين الري بوزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية، فقد تطرق الاتصال الهاتفي بين الوزيرين إلى سبل «تعزيز علاقات الأخوة المتينة التي تجمع الشعبين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، واستعادة حركية المبادلات التجارية والاقتصادية المعهود بينهما».

وأشار البيان إلى تجديد نور الدين الريّ التأكيد على موقف تونس الثابت من الملف الليبي والقائم على التمسك بالشرعية الدولية وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى ضرورة المحافظة على «المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة الليبية وفقا لأحكام الإتفاق السياسي وفي إطار حوار ليبي-ليبي من شأنه أن يضفي إلى حل دائم وشامل لهذه الأزمة يحفظ وحدة واستقرار ليبي».

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