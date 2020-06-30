الري لسفيري أميركا بتونس وليبيا: نتمسك بالشرعية الدولية ونرفض التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 10:10 مساء
نور الدين الري (يمين) خلال لقائه سفيرى أميركا بتونس وليبيا، 30 يونيو 2020. (وزارة الخارجية التونسية)

أكد وزير الخارجية التونسي، نور الدين الريّ، ، خلال لقائه سفيري الولايات المتحدة الأميركية بتونس وليبيا، دونالد بلوم، وريتشارد نورلاند، اليوم الثلاثاء، تمسك بلاده بالشرعية الدولية ورفضها التدخلات الأجنبية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، إن اللقاء خصص لمستجدات الأوضاع في ليبيا، والجهود الهادفة للدفع في اتجاه التسوية السياسية الشاملة للأزمة، حيث تبادل المشاركون «وجهات النظر بخصوص المساعي الهادفة للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل لوقف إطلاق النار، والإسراع باستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة».

اقرأ أيضا وزير الدفاع التونسي: لن نسمح لأي طرف أجنبي باستخدام تراب تونس للقيام بعمليات عسكرية في ليبيا

وجدد نور الدين الري التأكيد على موقف تونس الثابت من الملف الليبي، والقائم على «التمسك بالشرعية الدولية، وبقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى ضرورة المحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحلّ الأزمة، وفقًا لأحكام الاتفاق السياسي، وفي إطار حوار ليبي-ليبي من شأنه أن يُفضي إلى حلّ دائم وشامل لهذه الأزمة»، مثمنًا الدور الذي تقوم به الولايات المتحدة في هذا الاتجاه.

وأكد رئيس الدبلوماسية التونسية رفض بلاده القاطع للتدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعمها المتواصل لجهود الأمم المتحدة لدفع مسار التسوية السياسية، وذكّر بأهمية دول الجوار في مرافقة المسار السياسي والدستوري، وفقا للقرارات الأممية ذات الصلة، حتى تتفرغ ليبيا وجوارها إلى خوض رهانات التنمية والبناء.

ويشار إلى أن حديث القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» في أواخر مايو الماضي، عن إرسال روسيا مقاتلات إلى القيادة العامة للجيش، أثار تساؤلات حول شكل التدخل الذي قد تأخذه واشنطن للرد على موسكو، فكان أن أعلنت «أفريكوم» أن الولايات المتحدة تبحث استخدام أحد ألويتها للمساعدة الأمنية في تونس، وسط مخاوف بشأن نشاط روسي في ليبيا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجيش اللبناني يحذف اللحوم من وجبات طعامه بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة
عربى
بعد مقتل جورج فلويد.. بيونسيه تطالب الأميركيين السود بالتصويت لتغيير النظام ...
ثقافة وفن
مصر تعلن عن كشف تجاري للذهب باحتياطي يتجاوز المليون أوقية
اقتصاد
شرطي سابق يقر بقتل واغتصاب أكثر من 50 امرأة
منوعات
ملك بلجيكا يأسف لاستعمار بلاده الكونغو الديمقراطية
دولى
16% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا خلال 2019
ليبيا
«الأعلى للدولة»: القضاء الليبي خذل ضحايا مجزرة سجن أبوسليم
ليبيا
أول تعليق من القيادة العامة حول فتح الحقول النفطية
ليبيا
برشلونة يعلن تعاقده مع بيانيتش حتى 2024
رياضة عالمية
باشاغا يناقش مع آمر جهاز الردع بسط السيطرة الأمنية ومكافحة الإرهاب بطرابلس ...
ليبيا
إيران تصدر أمر اعتقال لترامب بتهمة اغتيال سليماني.. وتطلب من الإنتربول إصدار ...
دولى
المركزي بطرابلس: الكبير يلتقي إردوغان لبحث «الموضوعات المشتركة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التأثيرات الطويلة لفيروس كورونا على المتعافين