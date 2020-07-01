استغاثة عاجلة من لجنة مكافحة كورونا في سبها

إجراء عملية جراحية لحالة مصابة بفيروس كورونا في سبها, 2 يونيو 2020. (بلدية سبها)

وجهت اللجنة العليا لمكافحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية سبها نداء استغاثة عاجل إلى جميع المسؤولين في ليبيا لتوفير عناصر طبية لمركز عزل المصابين بالفيروس في المدينة، خاصة أنه الوحيد الذي يخدم بلديات الجنوب الليبي والبالغ عدها 16 بلدية.

وأضافت اللجنة اليوم الأربعاء أنه نظرا لوجود 6 أطباء فقط، واستنزاف طاقة العناصر الموجودة بعملها لمدة 30 يوما متواصلا، «يجب استبدال العناصر الموجودة حاليا في مدة أقضاها 20 يوما للحفاظ على حياتهم وعدم نقل العدوى لهم».

وأشارت إلى أنه لم يجر افتتاح أي مركز عزل في بلديات الجنوب رغم تحصلها على الإمكانات من أجهزة ومعدات طبية، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لم تستلم أي ميزانية «منذ تسلمنا العمل بتاريخ 15 مارس 2020».

وناشدت اللجنة كل العناصر الطبية تلبية النداء «للحفاظ على أرواح المدنيين في الجنوب، وإذا لم يتم تلبية النداء سنضطر إلى إغلاق مركز العزل نظرًا لعدم توفر الإمكانات اللازمة والأطباء».