6.27 مليار دولار خسائر إقفال النفط خلال 164 يوما

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 02:25 مساء

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط اليوم الثلاثاء أن مجموع خسائر إقفالات النفط بلغت ستة مليارات و277 مليون دولار، وذلك منذ أن أغلقت موانئ وحقول الإنتاج قبل نحو 164 يوما.

يذكر أن أجواء تشير إلى قرب عودة إنتاج النفط، خصوصا بعد ما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط  أمس عن مفاوضات جارية على مدى الأسابيع القليلة الماضية مع كل من حكومة الوفاق والأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول إقليمية لاستئناف إنتاج النفط.، وأعقبها إعلان «حراك المدن والقبائل» الليبية، أمس عن فتح حقول النفط وتفويض القيادة العامة بالتواصل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي «لإيجاد حلول لتوزيع الإيرادات».

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