«الأرصاد» يعلن درجات الحرارة المتوقعة على جميع المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نسبيا على أغلب المناطق في شمال ليبيا اليوم الثلاثاء، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية واحتمالية ظهور ضباب خفيف على الشمال الغربي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم أنه من المحتمل ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الشمال الغربى، بينما تبقى الحرارة مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا ما بين 28 و34 درجة على الساحل، وتكون ما بين 35 و38 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضا غدا الأربعاء.



أما أغلب مناطق الشمال الشرقي فمتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 26 و32 درجة، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الجنوب لتتراوح ما بين 36 و44 درجة.