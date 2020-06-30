«الأرصاد» يعلن درجات الحرارة المتوقعة على جميع المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 30 يونيو 2020, 11:15 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل نسبيا على أغلب المناطق في شمال ليبيا اليوم الثلاثاء، مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية واحتمالية ظهور ضباب خفيف على الشمال الغربي.

وأوضح المركز في نشرته الجوية الصادرة اليوم أنه من المحتمل ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على مناطق الشمال الغربى، بينما تبقى الحرارة مرتفعة علي مناطق الوسط والجنوب.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على أغلب مناطق شمال غرب ليبيا ما بين 28 و34 درجة على الساحل، وتكون ما بين 35 و38 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضا غدا الأربعاء.

أما أغلب مناطق الشمال الشرقي فمتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 26 و32 درجة، بينما تبقى مرتفعة على مناطق الجنوب لتتراوح ما بين 36 و44 درجة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

16% ارتفاعا في حجم التبادل التجاري بين ليبيا وألمانيا خلال 2019
ليبيا
برشلونة يعلن تعاقده مع بيانيتش حتى 2024
رياضة عالمية
باشاغا يناقش مع آمر جهاز الردع بسط السيطرة الأمنية ومكافحة الإرهاب بطرابلس ...
ليبيا
إيران تصدر أمر اعتقال لترامب بتهمة اغتيال سليماني.. وتطلب من الإنتربول إصدار ...
دولى
المركزي بطرابلس: الكبير يلتقي إردوغان لبحث «الموضوعات المشتركة»
ليبيا
ضوء أخضر في الصين لاستخدام لقاح جديد ضد فيروس كورونا
دولى
إصابات في 7 بلديات بفيروس «كورونا» خلال آخر 24 ساعة
ليبيا
قتل الجنود الأميركيين في أفغانستان.. قصة روتها «نيويورك تايمز» ونفاها ترامب ...
دولى
لجنة الطاقة بمجلس النواب: «الوفاق» سبب تأخير إعادة تصدير النفط
ليبيا
بالفيديو.. الإعلامية الكويتية حليمة بولند تتحدث من جديد عن علاقتها بالقذافي
منوعات
ضغوط على ترامب ليضع كمامة مع تزايد القلق من استمرار تفشي «كوفيد-19»
دولى
«أوقاف الوفاق» تعتزم الإذن بإقامة صلاة الجمعة ببعض المساجد وفق ضوابط محددة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التأثيرات الطويلة لفيروس كورونا على المتعافين