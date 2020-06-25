مركز العزل الصحي بسبها يعاني نقصا في مواد التعقيم والأدوية والعناصر الطبية

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 25 يونيو 2020, 10:31 مساء
مقر مركز العزل الصحي في مدينة سبها. ("تصوير: رمضان كرنفودة)

قال مدير مقر مركز العزل الصحي في مدينة سبها، علي السعيدي، إن المركز يعاني نقصا شديدا في مواد التعقيم والأدوية والعناصر الطبية والمساعدة.

وأوضح السعيد في تصريح إلى «بوابة الوسط» اليوم الخميس، أن المركز بحاجة إلى بعض الأدوية، ولا سيما المضادات الحيوية وأدوية التخدير والعناية الفائقة، إضافة إلى حاجته لأطقم طبية ومساعدة خاصة في تخصصات الأمراض الصدرية والباطنة.

وأضاف السعيد أن عدد العاملين بمقر مركز العزل الصحي في مدينة سبها حتى اليوم بلغ 28 عنصرا يناوبون في العمل على مدار الـ24 ساعة، معتبرا ما قدمته الحكومات من أجل دعم المركز «ضعيفا جدا حتى الآن».

يشار إلى أن حكومة الوفاق الوطني أرسلت خلال الأيام القليلة تجهيزات طبية لدعم بلديات المنطقة الجنوبية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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