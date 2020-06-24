عقيلة صالح لـ«قناة الوسط»: أتوقع رفض دستور الهيئة التأسيسية حال عرضه للاستفتاء الشعبي

رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، خلال مقابلة خاصة مع قناة الوسط، 24 يونيو 2020. (قناة الوسط)

توقع رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح أن يقابل الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية منذ يوليو 2017 «بالرفض» حال عرضه للاستفتاء الشعبي.

وأشار صالح في مقابلة مع «قناة الوسط» أذيعت مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه طلب تعديل الإعلان الدستوري، بحيث تعين هيئة الدستور بدل أن تنتخب، ولمجلس النواب الحق في تعديل الإعلان الدستوري»، لافتًا إلى أن «اختصاص مجلس النواب هو إصدار قانون الاستفتاء فقط».

وأوضح صالح أن المجلس حوّل «قانون الاستفتاء لمفوضية الانتخابات التي طلبت بدورها من المجلس الرئاسي توفير المال حتى تسهل عملية الاستفتاء على الدستور، ولكن فائز السراج لم يوفر المال لها حتى هذه اللحظة».