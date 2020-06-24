عقيلة صالح لـ«قناة الوسط»: قفل حقول وموانئ النفط لم يكن في صالح أحد

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 24 يونيو 2020, 10:30 مساء

قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، إن قفل الحقول والموانئ النفطية «لم يكن في صالحنا ولا صالح شركائنا، وهو حدث لسبب واحد، هو أنه من غير المعقول أن يستولى على هذه الثروة جماعة معينة في طرابلس، وتقوم بشراء المرتزقة وتوزيع هذه الثروة على الجماعات الإرهابية».

وطالب صالح في حوار خاص مع «قناة الوسط» اليوم الأربعاء، بوضع آلية أو حساب يوضع فيه دخل النفط، إلى أن تتكون سلطة معتمدة جديدة، أو تكون هناك لجنة تشرف على توزيع هذا الدخل، وحتى تتم هذه الإجراءات، ويتعهد المجتمع الدولي بتوزيع دخل النفط ويأخذ كل واحد حقه، نطالب حينها بفتح النفط».

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