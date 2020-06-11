الهلال الأحمر يوزع مساعدات غذائية على الأهالي في توكرة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 يونيو 2020, 02:55 مساء
أحد أفراد الهلال الأحمر بجواره مساعدات غذائية مخصصة للأهالي في توكرة، 11 يونيو 2020، (صفحة الأمانة العامة للجمعية على فيسبوك)

وزع الهلال الأحمر الليبي فرع توكرة، اليوم الخميس، إغاثة عاجلة من مواد غذائية وأخرى على الأهالي من المنطقة الغربية داخل البلدية؛ للتخفيف عنهم ومساعدتهم.

كما نظم فرع العزيزية دورة لفريق الطوارئ والاستجابة وقسم التدريب والتطوير بالفرع لمدة خمسة أيام؛ لرفع كفاءة المتطوعين، حسب بيان الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الأربعاء.

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وفي الزاوية، عقد الهلال الأحمر اجتماعا لمناقشة تكثيف حملات التوعية عن فيروس «كورونا المستجد» في البلدية، وعن الخطط والبرامج المستقبلية، في حين قدم فرع ساحل الجبل الأخضر الدعم للعائلات النازحة من المنطقة الغربية إلى مناطق بلدية ساحل الجبل الأخضر، شمل مواد غذائية وأخرى مثل الأغطية، والفرش، ومواد التنظيف، وأواني الطهي، وبراميل الماء.

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