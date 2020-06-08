«الهلال الأحمر» تقدم شحنة مساعدات للنازحين في بني وليد

إنزال شحنة المساعدات المخصصة للنازحين في بني وليد. (الإنترنت)

تسلمت جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد، اليوم الاثنين، شحنة من المساعدات مقدمة من الأمانة العامة للجمعية بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي، لتوزيعها على الأسر النازحة بالمدينة.

وقال عضو بمنظمات المجتمع المدني في بني وليد، سامي التومي، إن شحنة المساعدات تحتوي على مواد غذائية ومواد تنظيف ومفروشات وأغطية وأواني مطبخ وحفاضات.

وذكر الثومي أن عدد النازحين في بني وليد من مناطق ترهونة وقصر بن غشير وصل حسب المنظومة الإلكترونية المعدة من فريق الهلال الأحمر إلى 954 أسرة.

ودعت جمعية الهلال الأحمر فرع بني وليد كافة العائلات النازحة خلال الفترة الأخيرة بالمدينة إلى ضرورة التوجه لمقر الفرع بالمدينة لتسجيل أسمائهم في المنظومة الإلكترونية في غضون يومين.