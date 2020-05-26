الخارجية الروسية: لافروف وعقيلة يشددان على ضرورة بدء الحوار

قالت وزارة الخارجية الروسية إن الوزير سيرغي لافروف، أجرى اتصالا مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إذ شددا خلاله على «ضرورة البدء في حوار بناء بمشاركة جميع القوى السياسية الليبية».

وتناول الطرفان التطورات على الساحتين العسكرية والسياسية في ليبيا، حيث أكدا أنه «لا حل عسكريا للأزمة الليبية»، حسب بيان الوزارة، الذي نقلته وكالة الأنباء «سبوتنيك»، اليوم الثلاثاء.

ويوم الخميس الماضي، دعا لافروف ونظيره التركي جاويش أوغلو إلى «الوقف الفوري للعمليات القتالية في ليبيا»، واستئناف العملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة بالمشاركة الضرورية للأطراف الليبية.

لكن تلك التصريحات تأتي في الوقت الذي أعلنت فيه القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» رصد طائرات مقاتلة روسية قدمت إلى ليبيا «لدعم عناصر فاغنر التي تحارب إلى جانب قوات القيادة العامة».