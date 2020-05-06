توقف خدمات الاتصالات بسرت بعد أقل من يوم على عودتها

أحد أبراج الاتصالات. (أرشيفية: الإنترنت)

توقفت كافة الاتصالات الهاتفية الخاصة بشبكتي «المدار الجديد» و«ليبيانا» في مدينة سرت مجددًا صباح، اليوم الأربعاء، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على عودة الإشارة التي كانت مقطوعة بالكامل عن المدينة منذ 28 مارس.



وحسب مصادر محلية تحدثت إلى «بوابة الوسط» فإن خدمة الاتصالات الخاصة بشبكتي «ليبيانا» و«المدار الجديد» عادت إلى سرت مساء، الثلاثاء، بعد انقطاع متواصل دام لأكثر من 37 يومًا، وذلك قبل أن تعاود الانقطاع مجددًا صباح اليوم

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وكانت المصادر أكدت أن التغطية الخاصة بشركتي «ليبيانا» و«المدار الجديد» في سرت «جيدة بعد إتمام مراحل صيانتهما ومعالجة المشاكل الفنية التي تسببت في غياب التغطية»، مشيرة إلى عودة خدمات الإنترنت لشبكات «واي ماكس» والشركة الخاصة بالمدينة بعد انقطاع دام أكثر من أسبوع.