عودة خدمات الاتصالات إلى سرت بعد انقطاع لأكثر من 37 يوما

أحد أبراج اتصالات الخلوية، (أرشيفية: الإنترنت)

عادت مساء اليوم، الثلاثاء، خدمة الاتصالات الخاصة بشبكتي «ليبيانا» و«المدار الجديد» إلى مدينة سرت بعد انقطاع متواصل دام لأكثر من 37 يوما، بحسب مصادر محلية في المدينة.

وقالت مصادر محلية لـ«بوابة الوسط» إن التغطية الخاصة بشركتي «ليبيانا» و«المدار الجديد» في المدينة «الآن جيدة بعد إتمام مراحل صيانتهما ومعالجة المشاكل الفنية التي تسببت في غياب التغطية».

كما أكدت المصادر عودة خدمات الإنترنت لشبكات «واى ماكس» والشركة الخاصة بالمدينة بعد انقطاع دام لأكثر من أسبوع.

يشار إلى أن خدمات الاتصالات الخاصة بشبكتي «ليبيانا» و«المدار الجديد» انقطعت عن مدينة سرت بتاريخ 28 مارس الماضي.